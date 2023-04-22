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Европарламент обсудил вопрос возвращения депортированных в россию украинских детей

Европарламент обсудил вопрос возвращения депортированных в россию украинских детей

Киев • УНН

 • 611458 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Европейский парламент обсудил вопрос возвращения украинских детей, незаконно депортированных на территорию россии. Евродепутаты сообщили, что сейчас их количество может достигать от 16 до 300 тысяч, сообщает УНН со ссылкой на Telegram Минреинтеграции.

Детали

Отмечается, что депутаты объяснили такие цифры тем, что россияне начали вывозить украинских детей еще с 2014 года, после оккупации Крыма и Донецкой, Луганской областей. Они подчеркнули, что насильственная депортация снова стала возможной, потому что подобные преступления, совершенные в СССР, в свое время "не были осуждены", а виновные "никогда не преследовались на международном уровне".

"Впрочем, сейчас мировое сообщество учло этот факт и Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора владимира путина и российского уполномоченного по правам ребенка марии львой-беловой", - отметили в Минреинтеграции.

Сообщается, что Евросоюз в дальнейшем продолжает поддерживать Украину в расследованиях военных преступлений и преступлений против человечности.

Цитата

"Комиссия ЕС уже выделила Международному уголовному суду в Гааге более 10 миллионов евро, а также идентифицировала 16 российских должностных лиц, ответственных за принудительное перемещение детей с временно оккупированных территорий. Следующим шагом совместных усилий будет конференция, организованная Еврокомиссией и Польшей. Она призвана объединить международные усилия для поиска насильно вывезенных из Украины детей", - проинформировали в министерстве.

Напомним

19 апреля в Украину прибыли эксперты третьего механизма ОБСЕ для сбора данных и фактов депортации россией украинских детей, включая незаконное усыновление и ассимиляцию в рф.

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