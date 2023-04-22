Европарламент обсудил вопрос возвращения депортированных в россию украинских детей

Детали

Отмечается, что депутаты объяснили такие цифры тем, что россияне начали вывозить украинских детей еще с 2014 года, после оккупации Крыма и Донецкой, Луганской областей. Они подчеркнули, что насильственная депортация снова стала возможной, потому что подобные преступления, совершенные в СССР, в свое время "не были осуждены", а виновные "никогда не преследовались на международном уровне".

"Впрочем, сейчас мировое сообщество учло этот факт и Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора владимира путина и российского уполномоченного по правам ребенка марии львой-беловой", - отметили в Минреинтеграции.

Сообщается, что Евросоюз в дальнейшем продолжает поддерживать Украину в расследованиях военных преступлений и преступлений против человечности.

Цитата

"Комиссия ЕС уже выделила Международному уголовному суду в Гааге более 10 миллионов евро, а также идентифицировала 16 российских должностных лиц, ответственных за принудительное перемещение детей с временно оккупированных территорий. Следующим шагом совместных усилий будет конференция, организованная Еврокомиссией и Польшей. Она призвана объединить международные усилия для поиска насильно вывезенных из Украины детей", - проинформировали в министерстве.

Напомним

19 апреля в Украину прибыли эксперты третьего механизма ОБСЕ для сбора данных и фактов депортации россией украинских детей, включая незаконное усыновление и ассимиляцию в рф.