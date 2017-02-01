Європарламент голосуватиме щодо механізму призупинення “безвізу” 13-16 лютого - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Європарламент планує розглянути оновлений механізм призупинення безвізового режиму на сесії 13-16 лютого. Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Переглянутий механізм призупинення безвізового режиму поставлений на голосування на сесії Європарламенту 13-16 лютого та для Євроради 27-28 лютого”, — написав Р.Йозвяк.
Він також підтвердив, що завтра, 2 лютого, у Європейському парламенті відбудеться голосування щодо надання Грузії права на безвізові поїздки до країн ЄС.
Зазначимо, згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.