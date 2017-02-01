Европарламент будет голосовать по механизму приостановления "безвиза" 13-16 февраля - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Европарламент планирует рассмотреть обновленный механизм приостановления безвизового режима на сессии 13-16 февраля. Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Пересмотренный механизм приостановления безвизового режима поставлен на голосование на сессии Европарламента 13-16 февраля и в для Евросовета 27-28 февраля", - написал Р.Йозвяк.
Он также подтвердил, что завтра, 2 февраля, в Европейском парламенте состоится голосование о предоставлении Грузии права на безвизовые поездки в страны ЕС.
Отметим, согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.