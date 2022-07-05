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Європарламент голосуватиме 1 млрд євро макрофіну Україні 7 липня

Європарламент голосуватиме 1 млрд євро макрофіну Україні 7 липня

Київ • УНН

 • 106892 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Європейський парламент визначився, що у четвер, 7 липня, проведе голосування за виділення 1 млрд євро нової макрофінансової допомоги для України. Про це повідомляє комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі у Twitter, пише УНН.

Цитата

"На пленарному засіданні Європарламенту... погодилося використати термінову процедуру для ухвалення рішення щодо пропонованого кредиту у розмірі 1 млрд євро для України. Голосування за кредитом буде близько полудня у четвер", - йдетьмя у повідомленні.

Деталі

Також Європарламент погодився терміново розглянути питання, як забезпечити українським водіям можливість продовжувати використовувати свої водійські права в ЄС. Остаточне голосування - також у четвер, вказали у Twitter Європарламенту.

Доповнення

1 липня Єврокомісія запропонувала надати Україні 1 млрд євро.

Це перша частина пакету макрофінансової допомоги обсягом до 9 мільярдів євро, оголошеного в травні. Допомога має задовольнити нагальні потреби в країні.

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС в 1 млрд євро Україна має отримати до кінця липня.

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