Європарламент голосуватиме 1 млрд євро макрофіну Україні 7 липня

Цитата

"На пленарному засіданні Європарламенту... погодилося використати термінову процедуру для ухвалення рішення щодо пропонованого кредиту у розмірі 1 млрд євро для України. Голосування за кредитом буде близько полудня у четвер", - йдетьмя у повідомленні.

Деталі

Також Європарламент погодився терміново розглянути питання, як забезпечити українським водіям можливість продовжувати використовувати свої водійські права в ЄС. Остаточне голосування - також у четвер, вказали у Twitter Європарламенту.

Доповнення

1 липня Єврокомісія запропонувала надати Україні 1 млрд євро.

Це перша частина пакету макрофінансової допомоги обсягом до 9 мільярдів євро, оголошеного в травні. Допомога має задовольнити нагальні потреби в країні.

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС в 1 млрд євро Україна має отримати до кінця липня.