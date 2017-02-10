Європарламент 14 лютого розгляне загострення ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У вівторок 14 лютого Європейський парламент розгляне погіршення ситуації на Донбасі. Про це йдеться у порядку денному ЄП, передає УНН.
Згідно з порядком денним, Європарламент має обговорити погіршення ситуації на сході України у другій половині дня, з 15:00 до 23:00 за місцевим часом.
Нагадаємо, новопризначений голова Комітету із закордонних справ Європейського парламенту Девід Макалістер під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе повідомив, що наступного пленарного тижня Європарламент розгляне ситуацію в Авдіївці.
Він наголосив, що Європарламент продовжуватиме пильно стежити за ситуацією на Сході України.