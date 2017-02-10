Европарламент 14 февраля рассмотрит обострение ситуации на Донбассе

Согласно повестке дня, Европарламент обсудит ухудшение ситуации на востоке Украины во второй половине дня, с 15:00 до 23:00 по местному времени.

Напомним, новоназначенный председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макалистер во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе сообщил, что на следующей пленарной неделе Европарламент рассмотрит ситуацию в Авдеевке.

Он отметил, что Европарламент будет продолжать пристально следить за ситуацией на Востоке Украины.