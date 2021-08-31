Європа відкривається для українців: куди можна поїхати з ПЛР-тестом та вакцинацією

Деталі

Загалом йдеться про 35 країн.

Так, за даними відомства, станом на 31 серпня для українців з ПЛР-тестом або проходженням вакцинації відкриті 30 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція.

Без ПЛР-тесту та щеплення можна поїхати до Албанії, Естонії та Іспанії. З повним курсом вакцинації – до Ісландії та Чехії.

У МЗС зазначають, що правила в’їзду постійно змінюються.

Окрім того, деталі в’їзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися. Щеплення якими вакцинами визнається, чи потрібно проходити карантин або робити додатковий ПЛР-тест по прибуттю, чи однакові правила при перетині кордону автотранспотром та подорожі літаком – ці, та багато інших нюансів є дуже важливими і можуть варіюватися від країни до країни.

Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні, у МЗС рекомендують перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту на інтерактивній онлайн-мапі відомства.

Що було раніше

Європейський Союз визнав, що українські COVID-сертифікати у застосунку "Дія" відповідають європейським COVID-паспортам. Цифровий ковід-сертифікат дозволить громадянам України подорожувати за кордон, оскільки буде містити всю інформацію про вакцинацію.