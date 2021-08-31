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Европа открывается для украинцев: куда можно поехать с ПЦР-тестом и вакцинацией

Европа открывается для украинцев: куда можно поехать с ПЦР-тестом и вакцинацией

Киев  •  УНН

 • 25217 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. По состоянию на 31 августа для украинцев открыто много туристических направлений, в частности в Европе. О том, куда можно путешествовать с ПЦР-тестом и COVID-сертификатом, информирует МИД Украины, передает УНН.

Детали

В целом речь идет о 35 странах.

Так, по данным ведомства, по состоянию на 31 августа для украинцев из ПЦР-тестом или прохождением вакцинации открыты 30 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Швеция.

Без ПЦР-теста и прививки можно поехать в Албанию, Эстонию и Испанию. С полным курсом вакцинации - в Исландию и Чехию.

В МИД отмечают, что правила въезда постоянно меняются.

Кроме того, детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться. Прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспотром и путешествия самолетом - эти и многие другие нюансы очень важны и могут варьироваться от страны до стране.

Чтобы избежать неприятных ситуаций на границе, в МИД рекомендуют проверять актуальный режим въезда и транзита на интерактивной онлайн-карте ведомства.

Что было ранее

Европейский Союз признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским COVID-паспортам. Цифровой ковид-сертификат позволит гражданам Украины путешествовать за границу, поскольку будет содержать всю информацию о вакцинации.

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