Європа обігнала США за обсягом зобов'язань щодо допомоги Україні: дослідження

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"Дивно, як швидко Європа просунулася до нової та змістовної багаторічної програми підтримки України. Вперше США зараз значно відстають, також тому, що протягом останніх місяців не було жодних значущих нових обіцянок США. Подвоєння допомоги ЄС є помітним зрушенням у порівнянні з першим роком війни, коли США чітко лідирували", - зауважив директор дослідницького центру інституту, керівник групи "Ukraine Support Tracker" ("Трекер підтримки України") Крістоф Требеш.

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Зазначається, що загальні зобов’язання ЄС зараз майже вдвічі перевищують зобов’язання США. Зокрема, у період з 24 січня 2022-го по 31 липня 2023 року загальний обсяг допомоги, наданої і обіцяної європейськими донорами складає 156 мільярдів євро порівняно з менше ніж 70 мільярдами євро від США.

Дослідники відзначають, що основною причиною цього є "Український фонд" Євросоюзу в розмірі 50 мільярдів євро, який буде надано між 2023 і 2027 роками, що подвоює загальні зобов’язання ЄС. Цей механізм є частиною бюджетних планів ЄС до 2027 року та демонструє постійне зобов’язання підтримувати Україну.

Крім цього, на додаток до нових зобов’язань на рівні ЄС окремі європейські країни взяли на себе нові важливі багаторічні зобов’язання. Зокрема інститут нагадав про четвертий пакет військової підтримки Німеччини вартістю 10,5 мільярдів євро (2024–2027) та норвезьку "Програму підтримки Нансена" вартістю 6,6 мільярда євро протягом 5 років. Данія, Великобританія, Швейцарія, Швеція, Португалія та Литва також надали додаткові багаторічні пакети.

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Повідомляється, що нові багаторічні пакети призводять до "помітних змін у рейтингах країн".

"У відсотках від ВВП і враховуючи ці багаторічні програми, Норвегія зараз найбільше підтримує Україну. Її допомога Україні становить 1,7 відсотка ВВП... Далі в цьому рейтингу йдуть Литва, Естонія та Латвія, які залишаються на перших місцях навіть з урахуванням багаторічних зобов’язань. Данія посідає 4 місце, допомога становить 1,1 відсотка ВВП", - йдеться в опублікованому документі.

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою 6 вересня оголосив, що США виділять Україні новий пакет допомоги на понад 1 мільярда доларів.