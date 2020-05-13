Євроліга оголосила топ-10 найкращих баскетболістів турніру 10-річчя
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Офіційний сайт найпрестижнішого турніру з баскетболу в Європі – Євроліги, опублікував десятку кращих баскетболістів за період з 2010 по 2020 роки, передає УНН.
Останнім представником символічної команди став захисник грецького "Олімпіакоса" Василіс Спануліс.
Крім грека в неї увійшли: захисник "Реала" Серхіо Юль, захисник "Фенербахче" Нандо Де Коло, центровий "ЦСКА" Карл Хайнс, ексзахисник "Реала" Лука Дончіч, ексзахисник "ЦСКА" і "Олімпіакоса" Мілош Теодосич, важкий форвард "Олімпіакоса" Георгіос Прінтезіс, колишній свінгмен "Фенербахче" і "Партизана" Богдан Богданович, а також легенди, які завершили кар'єру - Хуан Карлос Наварро ("Барселона") і Дімітріс Діамантідіс ("Панатінаїкос").
Зауважимо, що у нинішньому сезоні в Євролізі виступає український центровий каталонської "Барселони" Артем Пустовий.