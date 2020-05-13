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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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10 квітня, 15:28 • 168121 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

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10 квітня, 14:44 • 122454 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

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10 квітня, 12:43 • 118873 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 139090 перегляди

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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Євроліга оголосила топ-10 найкращих баскетболістів турніру 10-річчя

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Офіційний сайт найпрестижнішого турніру з баскетболу в Європі – Євроліги, опублікував десятку кращих баскетболістів за період з 2010 по 2020 роки, передає УНН.

Євроліга оголосила топ-10 найкращих баскетболістів турніру 10-річчя

Останнім представником символічної команди став захисник грецького "Олімпіакоса" Василіс Спануліс.

Крім грека в неї увійшли: захисник "Реала" Серхіо Юль, захисник "Фенербахче" Нандо Де Коло, центровий "ЦСКА" Карл Хайнс, ексзахисник "Реала" Лука Дончіч, ексзахисник "ЦСКА" і "Олімпіакоса" Мілош Теодосич, важкий форвард "Олімпіакоса" Георгіос Прінтезіс, колишній свінгмен "Фенербахче" і "Партизана" Богдан Богданович, а також легенди, які завершили кар'єру - Хуан Карлос Наварро ("Барселона") і Дімітріс Діамантідіс ("Панатінаїкос").

Зауважимо, що у нинішньому сезоні в Євролізі виступає український центровий каталонської "Барселони" Артем Пустовий.

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