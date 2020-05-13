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Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
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Евролига объявила топ-10 лучших баскетболистов турнира 10-летия

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Официальный сайт самого престижного турнира по баскетболу в Европе - Евролиги, опубликовал десятку лучших баскетболистов за период с 2010 по 2020 годы, передает УНН.

Евролига объявила топ-10 лучших баскетболистов турнира 10-летия

Последним представителем символической команды стал защитник греческого “Олимпиакоса” Василис Спанулис.

Кроме грека в нее вошли: защитник “Реала” Серхио Юль, защитник “Фенербахче” Нандо Де Коло, центровой “ЦСКА” Карл Хайнс, экс-защитник “Реала” Лука Дончич, экс-защитник “ЦСКА” и “Олимпиакоса” Милош Теодосич, тяжелый форвард “Олимпиакоса” Георгиос Принтезис, бывший свингмен “Фенербахче” и “Партизана” Богдан Богданович, а также легенды, которые завершили карьеру — Хуан Карлос Наварро (“Барселона”) и Димитрис Диамантидис (“Панатинаикос”).

Заметим, что в нынешнем сезоне в Евролиге выступает украинский центровой каталонской “Барселоны” Артем Пустовой.

Украинские Национальные Новости

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