Евролига объявила топ-10 лучших баскетболистов турнира 10-летия
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Официальный сайт самого престижного турнира по баскетболу в Европе - Евролиги, опубликовал десятку лучших баскетболистов за период с 2010 по 2020 годы, передает УНН.
Последним представителем символической команды стал защитник греческого “Олимпиакоса” Василис Спанулис.
Кроме грека в нее вошли: защитник “Реала” Серхио Юль, защитник “Фенербахче” Нандо Де Коло, центровой “ЦСКА” Карл Хайнс, экс-защитник “Реала” Лука Дончич, экс-защитник “ЦСКА” и “Олимпиакоса” Милош Теодосич, тяжелый форвард “Олимпиакоса” Георгиос Принтезис, бывший свингмен “Фенербахче” и “Партизана” Богдан Богданович, а также легенды, которые завершили карьеру — Хуан Карлос Наварро (“Барселона”) и Димитрис Диамантидис (“Панатинаикос”).
Заметим, что в нынешнем сезоне в Евролиге выступает украинский центровой каталонской “Барселоны” Артем Пустовой.