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Єврокомісія затвердила 120 млн євро грантової підтримки Україні

Єврокомісія затвердила 120 млн євро грантової підтримки Україні

Київ • УНН

 • 81987 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Єврокомісія, окрім того, що виділила Україні сьогодні майже 300 млн євро макрофінансової допомоги, також затвердила 120 млн євро грантової підтримки українського бюджету, повідомили у євроінституції, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні Європейська комісія виділила Україні ще 289 мільйонів євро у вигляді екстреної макрофінансової допомоги і схвалила грант обсягом 120 мільйонів євро для України як бюджетну підтримку у формі State and Resilience Building Contract для підтримки уряду України у посиленні готовності до криз з цивільними та управлінні ними як на центральному, так і на місцевому рівнях", - вказали у Єврокомісії.

Доповнення

Україна після сьогоднішнього рішення ЄК отримує весь перший транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро – першу частину ЄС виділив минулого тижня.

Новий макрофін передбачає загалом 1,2 млрд євро для України.

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