Єврокомісія затвердила 120 млн євро грантової підтримки Україні

Цитата

"Сьогодні Європейська комісія виділила Україні ще 289 мільйонів євро у вигляді екстреної макрофінансової допомоги і схвалила грант обсягом 120 мільйонів євро для України як бюджетну підтримку у формі State and Resilience Building Contract для підтримки уряду України у посиленні готовності до криз з цивільними та управлінні ними як на центральному, так і на місцевому рівнях", - вказали у Єврокомісії.

Доповнення

Україна після сьогоднішнього рішення ЄК отримує весь перший транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро – першу частину ЄС виділив минулого тижня.

Новий макрофін передбачає загалом 1,2 млрд євро для України.