Еврокомиссия утвердила 120 млн евро грантовой поддержки Украине

Цитата

"Сегодня Европейская комиссия выделила Украине еще 289 миллионов евро в виде экстренной макрофинансовой помощи и одобрила грант в размере 120 миллионов евро для Украины как бюджетную поддержку в форме State and Resilience Building Contract для поддержки правительства Украины в усилении готовности к кризисам с гражданскими и управлении ими как на центральном, так и на местном уровнях", - указали в Еврокомиссии.

Дополнение

Украина после сегодняшнего решения ЕК получает весь первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро - первую часть ЕС выделил на прошлой неделе.

Новый макрофин предусматривает в общей сложности 1,2 млрд евро для Украины.