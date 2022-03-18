Еврокомиссия утвердила 120 млн евро грантовой поддержки Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Еврокомиссия, кроме того, что выделила Украине сегодня почти 300 млн евро макрофинансовой помощи, также утвердила 120 млн евро грантовой поддержки украинского бюджета, сообщили в евроинституте, пишет УНН.
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"Сегодня Европейская комиссия выделила Украине еще 289 миллионов евро в виде экстренной макрофинансовой помощи и одобрила грант в размере 120 миллионов евро для Украины как бюджетную поддержку в форме State and Resilience Building Contract для поддержки правительства Украины в усилении готовности к кризисам с гражданскими и управлении ими как на центральном, так и на местном уровнях", - указали в Еврокомиссии.
Дополнение
Украина после сегодняшнего решения ЕК получает весь первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро - первую часть ЕС выделил на прошлой неделе.
Новый макрофин предусматривает в общей сложности 1,2 млрд евро для Украины.