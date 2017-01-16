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Єврокомісія запропонувала щорічний транспортний діалог між Україною та ЄС - В.Омелян

Київ • УНН

 • 4729 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. У Єврокомісії запропонували проводити щорічні зустрічі України та Євросоюзу щодо питань в транспортній сфері. Про це під час брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян за підсумками зустрічі з генеральним директором з питань мобільності та транспорту Європейської Комісії Хенріком Хололеєм, передає кореспондент УНН.

“Приємно, що пан Хенрік (Хололей — ред.) запропонував, щоб у нас був регулярний, щорічний транспортний діалог між Україною та ЄС з тих питань, які формують порядок денний транспортної стратегії між Україною та ЄС. Ми домовилися, що в середині лютого цього року я спільно з керівником "Укравтодору" Славоміром Новаком відвідаємо Брюссель, де ми зможемо предметно обговорити в першу чергу пріоритетні проекти, які зв’яжуть Україну та ЄС, адже інфрастуктура є поза політикою, і наше завдання максимально комфортно пришвидшити та унеможливити черги, які чекають наших громадян при перетині кордону”, — розповів він.

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