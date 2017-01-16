Єврокомісія запропонувала щорічний транспортний діалог між Україною та ЄС - В.Омелян

“Приємно, що пан Хенрік (Хололей — ред.) запропонував, щоб у нас був регулярний, щорічний транспортний діалог між Україною та ЄС з тих питань, які формують порядок денний транспортної стратегії між Україною та ЄС. Ми домовилися, що в середині лютого цього року я спільно з керівником "Укравтодору" Славоміром Новаком відвідаємо Брюссель, де ми зможемо предметно обговорити в першу чергу пріоритетні проекти, які зв’яжуть Україну та ЄС, адже інфрастуктура є поза політикою, і наше завдання максимально комфортно пришвидшити та унеможливити черги, які чекають наших громадян при перетині кордону”, — розповів він.