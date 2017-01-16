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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еврокомиссия предложила ежегодный транспортный диалог между Украиной и ЕС - В.Омелян

Еврокомиссия предложила ежегодный транспортный диалог между Украиной и ЕС - В.Омелян

Киев • УНН

 • 4729 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Еврокомиссии предложили проводить ежегодные встречи Украина и Евросоюз по вопросам в транспортной сфере. Об этом во время брифинга сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам встречи с генеральным директором по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии Хенриком Хололеем, передает корреспондент УНН.

"Приятно, что господин Хенрик (Хололей - ред.) предложил, чтобы у нас был регулярный, ежегодный транспортный диалог между Украиной и ЕС по тем вопросам, которые формируют повестку дня транспортной стратегии между Украиной и ЕС. Мы договорились, что в середине февраля этого года я совместно с руководителем "Укравтодора" Славомиром Новаком посетим Брюссель, где мы сможем предметно обсудить в первую очередь приоритетные проекты, которые свяжут Украину и ЕС, ведь инфрастуктура вне политики, и наша задача максимально комфортно ускорить и сделать невозможным очереди, которые ждут наших граждан при пересечении границы", - рассказал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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