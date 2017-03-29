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Єврокомісія заблокувала угоду про об'єднання бірж Лондона і Франкфурта

Київ • УНН

 • 7864 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Європейська комісія заблокувала угоду з об'єднання найбільших операторів фондових ринків Європейського Союзу і Великої Британії - Лондонської та Франкфуртської фондових бірж, передає УНН з посиланням на прес-службу ЄК. 

"Єврокомісія не може дозволити створення монополії, а це саме те, що сталося б в даному випадку", - заявила єврокомісар з конкуренції Маргрете Вестагер.

У повідомленні Єврокомісії рішення заблокувати угоду пояснюється антимонопольним законодавством. Зокрема, двом зазначеним торговим майданчикам належать всі основні європейські клірингові будинки, тому в разі злиття бірж в Європі виникне монополія в кліринговому бізнесі.

Нагадаємо, що Європейська комісія є вищим орган виконавчої влади Європейського Союзу, до функцій якого належить й контроль за дотриманням антимонопольного законодавства ЄС.

Як повідомляв УНН 29 березня, "Нафтогаз України" судитиметься з Єврокомісією.

Також Єврокомісія планує запровадити єдиний дорожній збір у країнах ЄС.

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