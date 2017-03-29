Єврокомісія заблокувала угоду про об'єднання бірж Лондона і Франкфурта
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Європейська комісія заблокувала угоду з об'єднання найбільших операторів фондових ринків Європейського Союзу і Великої Британії - Лондонської та Франкфуртської фондових бірж, передає УНН з посиланням на прес-службу ЄК.
"Єврокомісія не може дозволити створення монополії, а це саме те, що сталося б в даному випадку", - заявила єврокомісар з конкуренції Маргрете Вестагер.
У повідомленні Єврокомісії рішення заблокувати угоду пояснюється антимонопольним законодавством. Зокрема, двом зазначеним торговим майданчикам належать всі основні європейські клірингові будинки, тому в разі злиття бірж в Європі виникне монополія в кліринговому бізнесі.
Нагадаємо, що Європейська комісія є вищим орган виконавчої влади Європейського Союзу, до функцій якого належить й контроль за дотриманням антимонопольного законодавства ЄС.
Як повідомляв УНН 29 березня, "Нафтогаз України" судитиметься з Єврокомісією.
Також Єврокомісія планує запровадити єдиний дорожній збір у країнах ЄС.