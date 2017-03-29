Еврокомиссия заблокировала соглашение об объединении бирж Лондона и Франкфурта

"Еврокомиссия не может разрешить создание монополии, а это именно то, что произошло бы в данном случае", - заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

В сообщении Еврокомиссии решение заблокировать сделку объясняется антимонопольным законодательством. В частности, двум указанным торговым площадкам принадлежат все основные европейские клиринговые дома, поэтому в случае слияния бирж в Европе возникнет монополия в клиринговом бизнесе.

Напомним, что Европейская комиссия является высшим органом исполнительной власти Европейского Союза, в функции которого входит контроль за соблюдением антимонопольного законодательства ЕС.

Как сообщал УНН 29 марта, "Нафтогаз Украины" будет судиться с Еврокомиссией.

Также Еврокомиссия планирует ввести единый дорожный сбор в странах ЕС.