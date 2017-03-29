Еврокомиссия заблокировала соглашение об объединении бирж Лондона и Франкфурта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Европейская комиссия заблокировала сделку по объединению крупнейших операторов фондовых рынков Европейского Союза и Великобритании - Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕК.
"Еврокомиссия не может разрешить создание монополии, а это именно то, что произошло бы в данном случае", - заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.
В сообщении Еврокомиссии решение заблокировать сделку объясняется антимонопольным законодательством. В частности, двум указанным торговым площадкам принадлежат все основные европейские клиринговые дома, поэтому в случае слияния бирж в Европе возникнет монополия в клиринговом бизнесе.
Напомним, что Европейская комиссия является высшим органом исполнительной власти Европейского Союза, в функции которого входит контроль за соблюдением антимонопольного законодательства ЕС.
Как сообщал УНН 29 марта, "Нафтогаз Украины" будет судиться с Еврокомиссией.
Также Еврокомиссия планирует ввести единый дорожный сбор в странах ЕС.