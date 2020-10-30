Єврокомісія виділить 220 млн євро для перевезення хворих COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Європейська комісія виділить 220 млн євро для організації перевезення хворих коронавірусної інфекції через кордони в рамках Євросоюзу для отримання лікування. Про це повідомила на пресконференції глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, трансляція велася в YouTube-каналі відомства, передає УНН.
“Ми виділяємо 220 млн євро, щоб профінансувати безпечні транскордонні трансфери хворих, коли це буде необхідно”, — сказала фон дер Ляйен.
За її словами, такий захід є запобіжним, щоб не стався колапс служб охорони здоров’я в найбільш постраждалих від пандемії країнах. “Поширення вірусу призведе до перевантаження наших систем охорони здоров’я, якщо ми не почнемо діяти негайно”, — сказала вона.
Також глава Єврокомісії зазначила, що для правильного використання виділених коштів потрібен грамотний обмін інформацією між державами.
Напередодні фон дер Ляйен повідомила, що Єврокомісія виділила 100 млн євро для придбання експрес-тестів на антитіла, які будуть розподілені між країнами Євросоюзу.
Раніше Україна на Німеччина обговорили взаємодію в рамках військово-технічного напряму та ситуацію з COVID-19.