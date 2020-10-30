Еврокомиссия выделит 220 млн евро для перевозки больных COVID-19

“Мы выделяем 220 млн евро, чтобы профинансировать безопасные трансграничные трансферы больных, когда это будет необходимо”, — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, такие меры предосторожности необходимы, чтобы не произошел коллапс служб здравоохранения в наиболее пострадавших от пандемии странах. “Распространение вируса приведет к перегрузке наших систем здравоохранения, если мы не начнем действовать немедленно”, — сказала она.

Также глава Еврокомиссии отметила, что для правильного использования выделенных средств нужен грамотный обмен информацией между государствами.

Накануне фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия выделила 100 млн евро для приобретения экспресс-тестов на антитела, которые будут распределены между странами Евросоюза.

Ранее Украина на Германия обсудили взаимодействие в рамках военно-технического направления и ситуацию с COVID-19.