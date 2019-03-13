Єврокомісія: укладання інвестиційних угод з КНР до 2020 року важливо для ЄС

КИЇВ. 13 березня. УНН. Укладення двосторонніх інвестиційних угод з Китаєм до 2020 року і реформа Світової організації торгівлі дозволять Євросоюзу побудувати більш збалансовані економічні відносини з КНР, вважає Єврокомісія (ЄК). Про це йдеться в опублікованому у вівторок повідомленні ЄК за підсумками консультацій з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні, повідомляє УНН.