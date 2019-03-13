Єврокомісія: укладання інвестиційних угод з КНР до 2020 року важливо для ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Укладення двосторонніх інвестиційних угод з Китаєм до 2020 року і реформа Світової організації торгівлі дозволять Євросоюзу побудувати більш збалансовані економічні відносини з КНР, вважає Єврокомісія (ЄК). Про це йдеться в опублікованому у вівторок повідомленні ЄК за підсумками консультацій з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні, повідомляє УНН.
“За підсумками проведеного аналізу відносин ЄС — КНР... Європейська комісія і верховний представник виклали десять заходів, які будуть запропоновані для вивчення главам держав і урядів країн ЄС на саміті 21 березня”, — йдеться в комюніке.
У документі підкреслюється, що ЄС повинен закликати Китай до сприяння в питанні захисту клімату відповідно до цілей Паризької угоди, а також до виконання існуючих спільних зобов’язань для побудови більш збалансованих економічних відносин. “Це включає в себе реформування Світової організації торгівлі... і укладення двосторонніх угод про інвестиції до 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Також в ЄК вказали на необхідність зміцнення співпраці з Китаєм у сфері захисту прав людини і важливості посилення взаємодії з питань миру і безпеки з урахуванням позитивного співробітництва в рамках Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми.
Крім того, в Єврокомісії наголосили на необхідності внесення поправок в законодавство ЄС для захисту внутрішнього ринку від впливу іноземного капіталу, а також запропонували ряд інших заходів, які не тільки зачіпають відносини з Китаєм, але і стосуються глобальної конкурентоспроможності та безпеки Євросоюзу.
На думку авторів документа, заходи, що розглядаються, будуть сприяти рішенням трьох завдань у відносинах ЄС з КНР, в тому числі поглибленню взаємодії для просування спільних інтересів на глобальному рівні та побудови більш врівноважених і заснованих на взаємності економічних відносинах.
Як повідомляв УНН, австрійська компанія OMV вважає “Північний потік-2” важливим для Європи.