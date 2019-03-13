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Еврокомиссия: заключение инвестиционных соглашений с КНР до 2020 года важно для ЕС

Еврокомиссия: заключение инвестиционных соглашений с КНР до 2020 года важно для ЕС

Киев  •  УНН

 • 6345 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Заключение двусторонних инвестиционных соглашений с Китаем до 2020 года и реформа Всемирной торговой организации позволят Евросоюзу построить более сбалансированные экономические отношения с КНР, считает Еврокомиссия (ЕК). Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении ЕК по итогам консультаций с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщает УНН.

“По итогам проведенного анализа отношений ЕС — КНР... Европейская комиссия и верховный представитель изложили десять мер, которые будут предложены для изучения главам государств и правительств стран ЕС на саммите 21 марта”, — говорится в коммюнике.

В документе подчеркивается, что ЕС должен призвать Китай к содействию в вопросе защиты климата в соответствии с целями Парижского соглашения, а также к выполнению существующих совместных обязательств для построения более сбалансированных экономических отношений. “Это включает в себя реформирование Всемирной торговой организации... и заключение двусторонних соглашений об инвестициях к 2020 году”, — говорится в сообщении.

Также в ЕК указали на необходимость укрепления сотрудничества с Китаем в сфере защиты прав человека и важность усиления взаимодействия по вопросам мира и безопасности с учетом позитивного сотрудничества в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Кроме того, в Еврокомиссии подчеркнули необходимость внесения поправок в законодательство ЕС для защиты внутреннего рынка от воздействия иностранного капитала, а также предложили ряд других мер, которые не только затрагивают отношения с Китаем, но и касаются глобальной конкурентоспособности и безопасности Евросоюза.

По мнению авторов документа, рассматриваемые меры будут сопутствовать решению трех задач в отношениях ЕС с КНР, в том числе углублению взаимодействия для продвижения общих интересов на глобальном уровне и построению более уравновешенных и основанных на взаимности экономических отношений.

Как сообщал УНН, австрийская компания OMV считает “Северный поток-2” важным для Европы.

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