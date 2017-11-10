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Єврокомісія ухвалили дорожню карту, спрямовану мобілізувати переміщення військ в ЄС

Єврокомісія ухвалили дорожню карту, спрямовану мобілізувати переміщення військ в ЄС

Київ • УНН

 • 9240 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Європейська комісія у п’ятницю ухвалила дорожню карту, спрямовану на покращення військової мобільності на території країн-членів ЄС для кращого захисту громадян та покращення безпеки середовища Союзу. Таку інформацію оприлюднили 10 листопада на сайті ЄК, передає УНН.

“Швидке переміщення військового персоналу та обладнання має фізичні, правові та нормативні бар’єри. Це створює неефективність державних витрат, затримки, збої та, насамперед, збільшує вразливість. Настав час максимально збільшити цивільну та військову співпрацю, зокрема завдяки нашій транспортній мережі”, — зазначила комісар з питань транспорту Віолета Балк.

Документ Єврокомісії окреслює ключові заходи, необхідні для посилення військової мобільності в ЄС щодо спільних потреб та вимог, які необхідно буде додатково вивчити та узгоджувати з державами-членами, а також використання інфраструктури країн та процедурні питання (митні, небезпечні вантажі, інші правові бар’єри, національні процедури).

До березня 2018 року високий представник з питань безпеки Федеріка Могеріні та Комісія запропонують План дій щодо військової мобільності для схвалення державами-членами Союзу.

План міститиме запропоновані заходи, план їхньої реалізації дійовими особами та амбітні терміни шляхів усунення виявлених бар’єрів, які перешкоджають військовій мобільності на європейській території.

Нагадаємо, раніше Президент Литви Даля Грібаускайте запропонувала розглянути питання війського шенгену на саміті ЄС.

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