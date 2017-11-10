Еврокомиссия приняли дорожную карту, направленную мобилизовать перемещения войск в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Европейская комиссия в пятницу приняла дорожную карту, направленную на улучшение военной мобильности на территории стран-членов ЕС для лучшей защиты граждан и улучшение безопасности среды Союза. Такую информацию обнародовали 10 ноября на сайте ЕК, передает УНН.
"Быстрое перемещение военного персонала и оборудования имеет физические, правовые и нормативные барьеры. Это создает неэффективность государственных расходов, задержки, сбои и, прежде всего, увеличивает уязвимость. Пришло время максимально увеличить гражданское и военное сотрудничество, в частности благодаря нашей транспортной сети", - отметила комиссар по вопросам транспорта Виолетта Балк.
Документ Еврокомиссии определяет ключевые меры, необходимые для усиления военной мобильности в ЕС по совместным потребностям и требованиям, которые необходимо будет дополнительно изучить и согласовывать с государствами-членами, а также использование инфраструктуры стран и процедурные вопросы (таможенные, опасные грузы, другие правовые барьеры национальные процедуры).
К марту 2018 высокий представитель по вопросам безопасности Могерини и Комиссия предложат План действий по военной мобильности для одобрения государствами-членами Союза.
План будет содержать предлагаемые меры, план их реализации действующими лицами и амбициозные сроки путей устранения выявленных барьеров, препятствующих военной мобильности на европейской территории.
Напомним, ранее Президент Литвы Даля Грибаускайте предложила рассмотреть вопрос военного шенгена на саммите ЕС.