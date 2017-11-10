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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 27064 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 87470 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 82519 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 99967 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100199 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Еврокомиссия приняли дорожную карту, направленную мобилизовать перемещения войск в ЕС

Еврокомиссия приняли дорожную карту, направленную мобилизовать перемещения войск в ЕС

Киев  •  УНН

 • 9228 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Европейская комиссия в пятницу приняла дорожную карту, направленную на улучшение военной мобильности на территории стран-членов ЕС для лучшей защиты граждан и улучшение безопасности среды Союза. Такую информацию обнародовали 10 ноября на сайте ЕК, передает УНН.

"Быстрое перемещение военного персонала и оборудования имеет физические, правовые и нормативные барьеры. Это создает неэффективность государственных расходов, задержки, сбои и, прежде всего, увеличивает уязвимость. Пришло время максимально увеличить гражданское и военное сотрудничество, в частности благодаря нашей транспортной сети", - отметила комиссар по вопросам транспорта Виолетта Балк.

Документ Еврокомиссии определяет ключевые меры, необходимые для усиления военной мобильности в ЕС по совместным потребностям и требованиям, которые необходимо будет дополнительно изучить и согласовывать с государствами-членами, а также использование инфраструктуры стран и процедурные вопросы (таможенные, опасные грузы, другие правовые барьеры национальные процедуры).

К марту 2018 высокий представитель по вопросам безопасности Могерини и Комиссия предложат План действий по военной мобильности для одобрения государствами-членами Союза.

План будет содержать предлагаемые меры, план их реализации действующими лицами и амбициозные сроки путей устранения выявленных барьеров, препятствующих военной мобильности на европейской территории.

Напомним, ранее Президент Литвы Даля Грибаускайте предложила рассмотреть вопрос военного шенгена на саммите ЕС.

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