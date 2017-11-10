Еврокомиссия приняли дорожную карту, направленную мобилизовать перемещения войск в ЕС

"Быстрое перемещение военного персонала и оборудования имеет физические, правовые и нормативные барьеры. Это создает неэффективность государственных расходов, задержки, сбои и, прежде всего, увеличивает уязвимость. Пришло время максимально увеличить гражданское и военное сотрудничество, в частности благодаря нашей транспортной сети", - отметила комиссар по вопросам транспорта Виолетта Балк.

Документ Еврокомиссии определяет ключевые меры, необходимые для усиления военной мобильности в ЕС по совместным потребностям и требованиям, которые необходимо будет дополнительно изучить и согласовывать с государствами-членами, а также использование инфраструктуры стран и процедурные вопросы (таможенные, опасные грузы, другие правовые барьеры национальные процедуры).

К марту 2018 высокий представитель по вопросам безопасности Могерини и Комиссия предложат План действий по военной мобильности для одобрения государствами-членами Союза.

План будет содержать предлагаемые меры, план их реализации действующими лицами и амбициозные сроки путей устранения выявленных барьеров, препятствующих военной мобильности на европейской территории.

Напомним, ранее Президент Литвы Даля Грибаускайте предложила рассмотреть вопрос военного шенгена на саммите ЕС.