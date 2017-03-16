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Єврокомісія схвалила виділення 600 млн євро на допомогу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Європейська комісія у четвер ухвалила рішення про виділення траншу макрофінансової допомоги у 600 млн євро для України, передає УНН з посиланням на прес-службу євроінституції.

"Європейська комісія від імені ЄС сьогодні ухвалила рішення про виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні у 600 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що таким чином загальна макрофінансова допомога від ЄС Україні з 2014 року становитиме 2,81 млрд євро, "найбільший обсяг макрофінансової допомоги ЄС для країни, яка не входить в ЄС".

Повідомляється, що у рамках затвердженої в квітні 2015 роки макрофінансової допомоги ЄС Україні були виділені кошти для покриття її потреб в зовнішньому фінансуванні на піку кризи з платіжним балансом у країні.

Програма також підтримує реалізацію широкомасштабної програми структурних реформ.

Українські Національні Новини

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