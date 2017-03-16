Еврокомиссия одобрила выделение 600 млн евро на помощь Украине

"Европейская комиссия от имени ЕС сегодня приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи Украине в 600 млн евро", - говорится в сообщении.

Указано, что таким образом общая макрофинансовая помощь от ЕС Украина с 2014 года составит 2,81 млрд евро, "наибольший объем макрофинансовой помощи ЕС для страны, которая не входит в ЕС".

Сообщается, что в рамках утвержденной в апреле 2015 года макрофинансовой помощи ЕС Украине были выделены средства для покрытия ее потребностей во внешнем финансировании на пике кризиса с платежным балансом в стране.

Программа также поддерживает реализацию широкомасштабной программы структурных реформ.