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Еврокомиссия одобрила выделение 600 млн евро на помощь Украине

Еврокомиссия одобрила выделение 600 млн евро на помощь Украине

Киев • УНН

 • 10487 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Европейская комиссия в четверг приняла решение о выделении транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро для Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу евроинституции.

"Европейская комиссия от имени ЕС сегодня приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи Украине в 600 млн евро", - говорится в сообщении.

Указано, что таким образом общая макрофинансовая помощь от ЕС Украина с 2014 года составит 2,81 млрд евро, "наибольший объем макрофинансовой помощи ЕС для страны, которая не входит в ЕС".

Сообщается, что в рамках утвержденной в апреле 2015 года макрофинансовой помощи ЕС Украине были выделены средства для покрытия ее потребностей во внешнем финансировании на пике кризиса с платежным балансом в стране.

Программа также поддерживает реализацию широкомасштабной программы структурных реформ.

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