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Єврокомісія подала до суду на Словаччину через дискримінацію ромських дітей у школах

Єврокомісія подала до суду на Словаччину через дискримінацію ромських дітей у школах

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Європейська Комісія вирішила подати на Словаччину до суду Європейського Союзу через нездатність ефективно розв'язати проблему дискримінації ромських дітей в закладах освіти. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Єврокомісії.

Цитата

"Правила ЄС щодо расової рівності суворо забороняють дискримінацію за ознакою етнічного походження в ключових сферах життя, включаючи освіту. Однак у Словаччині ромських дітей часто віддають до спеціальних шкіл для учнів з легкими розумовими вадами. Багато ромських дітей, які відвідують звичайну освіту, також сегреговані, в окремих класах чи школах", - йдеться у заяві.

Деталі

Повідомляється, що Комісія розпочала процедуру порушення проти Словаччини у 2015 році та надіслала обґрунтований висновок у 2019 році. Відтоді Братислава здійснила низку законодавчих реформ і прийняла кілька стратегій і планів дій для сприяння залученню ромів до освіти. Однак після оцінки цих заходів і моніторингу ситуації на місцях Комісія зробила висновок, що реформи, проведені досі, є "недостатніми".

Згідно з опитуванням ромів Агентства Євросоюзу з основних прав, дискримінація ромських дітей у сфері освіти в Словаччині продовжує зберігатися. У країні 65% ромських учнів віком від 6 до 15 років відвідують школи, де всі або більшість учнів є ромами, що на 5% більше порівняно з 2016 роком.

"Це робить Словаччину державою-членом ЄС з найвищою часткою сегрегації ромів у освіті", - зазначили в Єврокомісії.

Нагадаємо

Рада Європи виявила в Криму серйозні порушення прав людини, переслідування і дискримінацію з боку окупаційної влади.

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