Еврокомиссия подала в суд на Словакию из-за дискриминации ромских детей в школах

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"Правила ЕС по расовому равенству строго запрещают дискриминацию по признаку этнического происхождения в ключевых сферах жизни, включая образование. Однако в Словакии ромских детей часто отдают в специальные школы для учеников с легкими умственными недостатками. Многие ромские дети, посещающие обычное образование, также сегрегированы, в отдельных классах или школах", - говорится в заявлении.

Детали

Сообщается, что Комиссия начала процедуру нарушения против Словакии в 2015 году и направила обоснованное заключение в 2019 году. С тех пор Братислава осуществила ряд законодательных реформ и приняла несколько стратегий и планов действий для содействия привлечению ромов к образованию. Однако после оценки этих мероприятий и мониторинга ситуации на местах Комиссия сделала вывод, что реформы, проведенные до сих пор, являются "недостаточными".

Согласно опросу ромов Агентства Евросоюза по основным правам, дискриминация ромских детей в сфере образования в Словакии продолжает сохраняться. В стране 65% ромских учеников в возрасте от 6 до 15 лет посещают школы, где все или большинство учеников являются ромами, что на 5% больше по сравнению с 2016 годом.

"Это делает Словакию государством-членом ЕС с самой высокой долей сегрегации ромов в образовании", - отметили в Еврокомиссии.

Напомним

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