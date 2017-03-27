Єврокомісія планує запровадити єдиний дорожній збір у країнах ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Європейська комісія планує запровадити централізований дорожній збір, яке позбавить автовласників необхідності платити мито на різних ділянках трас у ЄС та спростить переміщення європейськими автошляхами, повідомляє УНН з посиланням на німецьке видання Welt am Sonntag.
"Водії повинні мати можливість вільно користуватися всіма дорогами країн Європейського Союзу без обмежень", – сказала єврокомісар з питань транспорту Віолетта Бульц.
Відповідний законопроект буде представлено у травні 2017 року. Єдиний збір автовласники зможуть сплачувати за допомогою системи попередньої сплати або шляхом щомісячних виплат.
Сума збору залежатиме від пройденої автомобілем відстані та кількості викидів, які забруднюють навколишнє середовище. Доходи від зборів будуть розділятися між бюджетами країн, дорогами яких скористалися водії.
В.Бульц сподівається на досягнення угоди між країнами Євросоюзу вже до кінця 2019 року.
Зазначимо, що тим часом Німеччина все ж запровадила дорожній збір за користування німецькими автобанами. Сума збору також залежатиме від кількості викидів та відстані пройденої автомобілем на території країни. Вартість буде складати від 2.50 до 25 євро. Максимальний річний абонемент коштуватиме 130 євро. Вартість збору німецьким автомобілістам компенсуватиме держава шляхом зниження щорічного автомобільного податку.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України та Державна авіаційна служба затвердили план лібералізації повітряного сполучення з Європейським Союзом.