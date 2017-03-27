Еврокомиссия планирует ввести единый дорожный сбор в странах ЕС

"Водители должны иметь возможность свободно пользоваться всеми дорогами стран Европейского союза без ограничений", - сказала еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булц.

Соответствующий законопроект будет представлен в мае 2017 года. Единственный сбор автовладельцы смогут оплачивать с помощью системы предварительной оплаты или путем ежемесячных выплат.

Сумма сбора будет зависеть от пройденного автомобилем расстояния и количества выбросов, загрязняющих окружающую среду. Доходы от сборов будут разделяться между бюджетами стран, дорогами которых воспользовались водители.

В.Булц надеется на достижение соглашения между странами Евросоюза уже к концу 2019 года.

Отметим, что тем временем Германия все же ввела дорожный сбор за пользование немецкими автобанами. Сумма сбора будет также зависеть от количества выбросов и расстояния, пройденном автомобилем на территории страны. Стоимость будет составлять от 2,50 до 25 евро. Максимальный годовой абонемент будет стоить 130 евро. Стоимость сбора немецким автомобилистам будет компенсировать государство путем снижения ежегодного автомобильного налога.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины и Государственная авиационная служба утвердили план либерализации воздушного сообщения с Европейским Союзом.