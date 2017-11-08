Єврокомісія не вважає за необхідне створення "Північного потоку-2"

"Імпорт газу в Євросоюз, як очікується, залишиться стабільним до 2030 року, з огляду на скорочення внутрішнього виробництва і споживання (цього палива - ред.). З огляду на існування добре розвиненої інфраструктури по імпорту (газу) і очікуваної конкурентоспроможності поставок ЗПГ після 2020 року, Єврокомісія не бачить необхідності в новій інфраструктурі такої величини, як Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно схвалила пропозицію про поширення на газопроводи з третіх країн вимог Третьої газової директиви, що дозволить частково контролювати російський трубопровід "Північний потік-2".

Як повідомляв УНН, Єврокомісія має намір запропонувати поправки в законодавство ЄС через "Північний потік-2".