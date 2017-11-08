Еврокомиссия не считает необходимым создание "Северного потока-2"

"Импорт газа в Евросоюз, как ожидается, останется стабильным к 2030 году, ввиду сокращающегося внутреннего производства и потребления (этого топлива – ред.). Ввиду существования хорошо развитой инфраструктуры по импорту (газа) и ожидающейся конкурентоспособности поставок СПГ после 2020 года, Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре такой величины, как Северный поток-2", - говорится в сообщении.

Напомним, Еврокомиссия официально одобрила предложение о распространении на газопроводы из третьих стран требований Третьей газовой директивы, что позволит частично контролировать российский трубопровод "Северный поток-2".

Как сообщал УНН, Еврокомиссия намерена предложить поправки в законодательство ЕС через "Северный поток-2".