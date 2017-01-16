Єврокомісія готова продовжувати надання підтримки Україні для модернізації транспортних мереж
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Європейська комісія готова і надалі надавати підтримку Україні для допомоги виконання модернізації транспортних мереж. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний Директор з питань мобільності та транспорту Європейської Комісії Хенрік Хололей після зустрічі з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном, передає кореспондент УНН.
"Перед Україною стоїть величезне завдання щодо модернізації транспорнтих мереж, але мені приємно бачити те, що вже існують плани виконання цієі роботи. Європейська комісія надавала підтримку і готова надавати її в подальшому Украіні для допомоги у виконанні цього завдання", - сказав Х.Хололей.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 16 січня, в Мінінфраструктури було підписано документ між Державіаслужбою та Єврокомісією, що дозволить спростити сертифікацію українських літаків в Євросоюзі і світі.