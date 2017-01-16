Єврокомісія готова продовжувати надання підтримки Україні для модернізації транспортних мереж

"Перед Україною стоїть величезне завдання щодо модернізації транспорнтих мереж, але мені приємно бачити те, що вже існують плани виконання цієі роботи. Європейська комісія надавала підтримку і готова надавати її в подальшому Украіні для допомоги у виконанні цього завдання", - сказав Х.Хололей.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 16 січня, в Мінінфраструктури було підписано документ між Державіаслужбою та Єврокомісією, що дозволить спростити сертифікацію українських літаків в Євросоюзі і світі.