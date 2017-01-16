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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еврокомиссия готова продолжать оказание поддержки Украине для модернизации транспортных сетей

Еврокомиссия готова продолжать оказание поддержки Украине для модернизации транспортных сетей

Киев • УНН

 • 7947 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Европейская комиссия готова и в дальнейшем оказывать поддержку Украине для помощи выполнения модернизации транспортных сетей. Об этом во время брифинга сообщил Генеральный директор по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии Хенрик Хололей после встречи с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном, передает корреспондент УНН.

"Перед Украиной стоит огромная задача по модернизации транспорнтих сетей, но мне приятно видеть то, что уже существуют планы выполнения этой работы. Европейская комиссия оказывала поддержку и готова предоставлять ее в дальнейшем Украине для помощи в выполнении этой задачи", - сказал Х.Хололей.

Как сообщал УНН, сегодня, 16 января, в Мининфраструктуры был подписан документ между Госавиаслужбой и Еврокомиссией, что позволит упростить сертификацию украинских самолетов в Евросоюзе и мире.

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