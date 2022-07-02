Єврокомісія дозволить росії відновити перевезення до Калінінграда – Spiegel
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Єврокомісія планує випустити роз'яснення, яке дозволить росії відновити постачання до Калінінграда через Литву. Про це повідомляє видання Spiegel, передає УНН.
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Єврокомісія має намір опублікувати роз'яснення щодо перевезень росії через Литву найближчими днями. Згідно з документом, росії буде дозволено ввозити у Калінінград підсанкційні товари, але тільки в обсягах, які можна порівняти з поставками до вторгнення.
Як повідомляється, цей крок покладе край розбіжностям, які не лише були значним джерелом напруженості між москвою та Брюсселем, а й виявили глибокі розбіжності всередині ЄС щодо правильного підходу до росії. У Вільнюсі рішення розцінюють як поразку.
Нагадаємо
18 червня стало відомо, що литовські залізниці перестануть здійснювати транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Європейського союзу, до Калінінграда.