Єврокомісія дозволить росії відновити перевезення до Калінінграда – Spiegel

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Єврокомісія має намір опублікувати роз'яснення щодо перевезень росії через Литву найближчими днями. Згідно з документом, росії буде дозволено ввозити у Калінінград підсанкційні товари, але тільки в обсягах, які можна порівняти з поставками до вторгнення.

Як повідомляється, цей крок покладе край розбіжностям, які не лише були значним джерелом напруженості між москвою та Брюсселем, а й виявили глибокі розбіжності всередині ЄС щодо правильного підходу до росії. У Вільнюсі рішення розцінюють як поразку.

Нагадаємо

18 червня стало відомо, що литовські залізниці перестануть здійснювати транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Європейського союзу, до Калінінграда.