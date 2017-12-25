Єврокомісар закликав якомога швидше домовитися про міграційну реформу в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Єврокомісар з міграційної політики Дімітріс Аврамопулос закликав країни ЄС якомога швидше досягти домовленості щодо міграційної реформи і проявити більше солідарності в питанні прийому біженців. Про це інформує УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми не можемо погодитися зі статусом-кво, коли одні держави ЄС змушені нести більше відповідальності, ніж інші”, — наводить 25 грудня його заяву німецька медіагрупа Funke.
За словами Аврамопулос, майбутня міграційна політика Європи повинна бути “справедливої і збалансованої”. “Сьогодні вона такою не є”, — зауважив єврокомісар. “Ми всі знаємо, що не можна втрачати часу”, — сказав він, зазначивши, що домовленості про реформу потрібно досягти до червня 2018 року.
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“Міграція буде в наступні роки займати важливе місце в порядку денному в Європі та світі”, — вважає Аврамопулос. “Ми не можемо чекати нової кризи, яка нам про це нагадає”, — уклав він.
Нагадаємо, за 11 місяців 2017 року Державна прикордонна служба України затримали 3 тис. 414 незаконних мігрантів.