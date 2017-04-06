Єврокомісар Й.Ган привітав рішення ЄП про "безвіз" для України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Комісар ЄС із питань розширення та політики сусідства Йоганнес Ган привітав рішення Європейського парламенту щодо надання безвізового режиму Україні. Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передає УНН.
“Дуже вітаю сьогоднішнє затвердження на пленарному засіданні ЄП рішення про надання Україні візової лібералізації”, — написав Й.Ган.
Як повідомляв УНН, 6 квітня Європейський парламент підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. За це рішення проголосував 521 євродепутат.