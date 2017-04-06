Еврокомиссар Й.Хан поприветствовал решение ЕП о "безвизе" для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан поприветствовал решение Европейского парламента о предоставлении безвизового режима Украине. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передает УНН.
“Очень приветствую сегодняшнее утверждение на пленарном заседании ЕП решения о предоставлении Украине визовой либерализации”, — написал Й.Хан.
Как сообщал УНН, 6 апреля Европейский парламент поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС. За это решение проголосовал 521 евродепутат.