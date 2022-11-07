Єврокомісар: поки не можна говорити про графік початку переговорів про вступ Україним до ЄС

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"Україна прагне пришвидшити реформи і прискорити необхідну для цього роботу. Це позитивно. Але не всі сім реформ можна завершити швидко. Тому поки неможливо встановити графік початку переговорів", - наголосив Варгеї.



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Так, навіть якщо Києву вдасться вступити в переговорний процес до кінця 2023 року, Брюссель відкинув мету завершити їх протягом року.

"Враховуючи масштабну роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС і багатьох інших важливих сферах політики, уся підготовка до вступу, швидше за все, триватиме більше року або двох", - сказав він.

Своєю чергою віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина зазначила, що в Україні проведена велика кількість реформ під наглядом ЄС. За її словами, Європейський Союз може діяти швидше та не застосовувати "звичайну процедуру" щодо України.

Проте Олівер Варгеї різко відповів "До України діють ті самі критерії, що й до всіх інших претендентів", - підкреслив чиновник.

Доповнення

28 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС.