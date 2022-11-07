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Еврокомиссар: пока нельзя говорить о графике начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссар: пока нельзя говорить о графике начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 207530 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Венгерский дипломат, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгеи заявил, что пока нельзя говорить о графике начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Welt.

Цитата

"Украина стремится ускорить реформы и ускорить необходимую для этого работу. Это положительно. Но не все семь реформ можно завершить быстро. Поэтому пока невозможно установить график начала переговоров", - подчеркнул Варгеи.

Детали

Так, даже если Киеву удастся вступить в переговорный процесс до конца 2023 года, Брюссель отверг цель завершить их в течение года.

"Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных сферах политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, продлится больше года или двух", - сказал он.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что в Украине проведено большое количество реформ под надзором ЕС. По ее словам, Европейский Союз может действовать быстрее и не применять "обычную процедуру" в отношении Украины.

Однако Оливер Варгеи резко ответил: "В отношении Украины действуют те же критерии, что и ко всем остальным претендентам", - подчеркнул чиновник.

Дополнение

28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

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