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Єврокомісар наполягає на розслідуванні нападів на українських журналістів

Єврокомісар наполягає на розслідуванні нападів на українських журналістів

Київ • УНН

 • 10504 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоханнес Хан закликав провести належне розслідування випадків залякування і нападу на журналістів. Про це він заявив після переговорів з українськими медіаструктурами, передає УНН з посиланням на Twitter єврокомісара.

"Дуже цікава зустріч з діячами українських ЗМІ. Стурбований повідомленнями про залякування та нещодавні атаки проти журналістів. Необхідне належне розслідування! Медіасвобода незамінна для демократії", - підкреслив єврокомісар.

Як повідомляв УНН, у жовтні нетверезі мітингувальники в урядовому кварталі напали на журналіста.

 

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