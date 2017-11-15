Єврокомісар наполягає на розслідуванні нападів на українських журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоханнес Хан закликав провести належне розслідування випадків залякування і нападу на журналістів. Про це він заявив після переговорів з українськими медіаструктурами, передає УНН з посиланням на Twitter єврокомісара.
"Дуже цікава зустріч з діячами українських ЗМІ. Стурбований повідомленнями про залякування та нещодавні атаки проти журналістів. Необхідне належне розслідування! Медіасвобода незамінна для демократії", - підкреслив єврокомісар.
Як повідомляв УНН, у жовтні нетверезі мітингувальники в урядовому кварталі напали на журналіста.