Єврокомісар наполягає на розслідуванні нападів на українських журналістів

"Дуже цікава зустріч з діячами українських ЗМІ. Стурбований повідомленнями про залякування та нещодавні атаки проти журналістів. Необхідне належне розслідування! Медіасвобода незамінна для демократії", - підкреслив єврокомісар.

Як повідомляв УНН, у жовтні нетверезі мітингувальники в урядовому кварталі напали на журналіста.