Еврокомиссар настаивает на расследовании нападений на украинских журналистов

"Очень интересная встреча с деятелями украинских СМИ. Обеспокоенный сообщениями о запугивании и недавние атаки против журналистов. Необходимо надлежащее расследование! Медиасвобода незаменима для демократии", - подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщал УНН, в октябре нетрезвые митингующие в правительственном квартале напали на журналиста.