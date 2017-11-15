Еврокомиссар настаивает на расследовании нападений на украинских журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан призвал провести надлежащее расследование случаев запугивания и нападения на журналистов. Об этом он заявил после переговоров с украинским медиаструктурах, передает УНН со ссылкой на Twitter еврокомиссара.
"Очень интересная встреча с деятелями украинских СМИ. Обеспокоенный сообщениями о запугивании и недавние атаки против журналистов. Необходимо надлежащее расследование! Медиасвобода незаменима для демократии", - подчеркнул еврокомиссар.
Как сообщал УНН, в октябре нетрезвые митингующие в правительственном квартале напали на журналиста.