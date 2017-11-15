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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 26776 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 86549 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 82297 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 99792 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100171 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 76019 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101685 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101328 просмотра

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Еврокомиссар настаивает на расследовании нападений на украинских журналистов

Еврокомиссар настаивает на расследовании нападений на украинских журналистов

Киев  •  УНН

 • 10498 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан призвал провести надлежащее расследование случаев запугивания и нападения на журналистов. Об этом он заявил после переговоров с украинским медиаструктурах, передает УНН со ссылкой на Twitter еврокомиссара.

"Очень интересная встреча с деятелями украинских СМИ. Обеспокоенный сообщениями о запугивании и недавние атаки против журналистов. Необходимо надлежащее расследование! Медиасвобода незаменима для демократии", - подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщал УНН, в октябре нетрезвые митингующие в правительственном квартале напали на журналиста.

 

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