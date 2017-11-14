Єврокомісар Хан завтра відвідає Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Хан у середу, 15 листопада, відвідає Україну. Про це йдеться у його порядку денному, передає УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС готовий надати Україні підтримку в рамках "Плану Маршалла" за певних умов
"У Києві відбудеться двосторонній візит до підготовки саміту "Східного партнерства", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Європейський Союз планує перегляд порядку денного асоціації з Україною на 2018 рік.