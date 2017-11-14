Єврокомісар Хан завтра відвідає Україну

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"У Києві відбудеться двосторонній візит до підготовки саміту "Східного партнерства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський Союз планує перегляд порядку денного асоціації з Україною на 2018 рік.