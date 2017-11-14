Еврокомиссар Хан завтра посетит Украину

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"В Киеве состоится двусторонний визит к подготовке саммита "Восточного партнерства", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейский Союз планирует пересмотр повестки дня ассоциации с Украиной на 2018 год.