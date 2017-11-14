Еврокомиссар Хан завтра посетит Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в среду, 15 ноября, посетит Украину. Об этом говорится в его повестке дня, передает УНН.
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"В Киеве состоится двусторонний визит к подготовке саммита "Восточного партнерства", - говорится в сообщении.
Напомним, Европейский Союз планирует пересмотр повестки дня ассоциации с Украиной на 2018 год.