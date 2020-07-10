Єврогрупа обрала нового президента
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Єврогрупа обрала нового президента - ним став міністр фінансів, публічних видатків та реформ Ірландії Паскаль Донохью. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний пресреліз Ради ЄС.
Так, Донохью замінить на цій посаді Маріо Сентено, міністра фінансів Португалії, який очолював Єврогрупу з грудня 2017 року.
"Повноваження нового президента розпочнуться з 13 липня 2020 року і триватимуть два з половиною роки. Перше засідання Єврогрупи за головування Донохью заплановане на 11 вересня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Донохью був призначений міністром фінансів Ірландії у червні 2017 року.
Довідка УНН: Єврогрупа є неофіційною структурою Ради ЄС, що об’єднує міністрів фінансів країн-членів для обговорення спільних питань, пов’язаних з валютою євро, та координацією економічної політики. Також Єврогрупа опікується підготовкою Євросамітів.
Зазвичай зустріч Єврогрупи відбувається раз на місяць напередодні засідання Ради з економічних і фінансових справ (ECOFIN) Ради ЄС.
Раніше в УНН повідомлялося, в ЄС схвалили програму на 100 мільярдів євро для стримування безробіття.