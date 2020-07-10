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Еврогруппа выбрала нового президента

Еврогруппа выбрала нового президента

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Еврогруппа выбрала нового президента - им стал министр финансов, публичных расходов и реформ Ирландии Паскаль Донохью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный пресс-релиз Совета ЕС.

Так, Донохью заменит на этом посту Марио Сентено, министра финансов Португалии, который возглавлял Еврогруппу с декабря 2017 года.

"Полномочия нового президента начнутся с 13 июля 2020 года и продлятся два с половиной года. Первое заседание Еврогруппы под председательством Донохью запланировано на 11 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что Донохью был назначен министром финансов Ирландии в июне 2017 года.

Справка УНН: Еврогруппа является неофициальной структурой Совета ЕС, объединяющей министров финансов стран-членов для обсуждения общих вопросов, связанных с валютой евро, и координацией экономической политики. Также Еврогруппа занимается подготовкой Евросаммитов.

Обычно встреча Еврогруппы происходит раз в месяц накануне заседания Совета по экономическим и финансовым делам (ECOFIN) Совета ЕС.

Ранее в УНН сообщалось, в ЕС одобрили программу на 100 млрд евро для сдерживания безработицы.

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