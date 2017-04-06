Євродепутати запевнили Україну про неприйняття поправки щодо ненадання "безвізу"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Українська делегація в Страсбурзі отримала запевнення від євродепутатів про те, що поправка про непідтримку запровадження "безвізу" не має перспектив бути підтриманою, передає УНН з посиланням на Facebook МЗС.
"В рамках робочого візиту до Страсбурга 5 квітня 2017 року Заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль та Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з європейської інтеграції Марія Іонова отримали позитивні сигнали від членів Європейського парламенту щодо перспектив схвалення безвізового режиму для громадян України. Було констатовано, що внесення окремими євродепутатами поправки про непідтримку запровадження "безвізу" не має перспектив бути підтриманою під час голосування 6 квітня 2017 року", - йдеться в повідомленні.
Так, у рамках зустрічі із Головами Комітету ЄП у закордонних справах Девідом МакАллістером та делегації ЄП в Парламентському Комітеті Асоціації Україна-ЄС Даріушем Росаті, постійним доповідачем щодо України Комітету ЄП у закордонних справах Міхаелєм Галєром та Співпрезидентом Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ від Європарламенту Ребеккою Гармс та представниками неформальної групи в ЄП "Друзі Європейської України" було підтверджено необхідність посилення санкцій проти Росії за невиконання Кремлем Мінських домовленостей.
Всіма співрозмовниками також було висловлено підтримку Україні на шляху імплементації реформ.
Нагадаємо, Європейський парламент збирається 6 квітня голосувати щодо питання про надання права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу українцям.