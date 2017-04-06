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Евродепутаты заверили Украины о неприятии поправки относительно непредоставления "безвизовых"

Киев  •  УНН

 • 15370 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинская делегация в Страсбурге получила заверения от евродепутатов о том, что поправка о не поддержке введения "безвиза" не имеет перспектив быть поддержанной, передает УНН со ссылкой на Facebook МИД.

"В рамках рабочего визита в Страсбург 5 апреля 2017 Заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль и Заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции Мария Ионова получили положительные сигналы от членов Европейского парламента относительно перспектив одобрения безвизового режима для граждан Украины. Было констатировано, что внесение отдельными евродепутатами поправки о не поддержке введения "безвиза" не имеет перспектив быть поддержанным во время голосования 6 апреля 2017 года", - говорится в сообщении.

Так, в рамках встречи с главами Комитета ЕП по иностранным делам Дэвидом Макаллистером и делегации ЕП в Парламентском комитете Ассоциации Украина-ЕС Дариушем Росати, постоянным докладчиком по Украине Комитета ЕП по иностранным делам Михаэлем Галером и Сопрезидентом Парламентской Ассамблеи Евронест от Европарламента Ребеккой Хармс и представителями неформальной группы в ЕП "Друзья Европейской Украины" была подтверждена необходимость усиления санкций против России за невыполнение Кремлем Минских договоренностей.

Всеми собеседниками также была выражена поддержка Украины на пути имплементации реформ.

Напомним, Европейский парламент собирается 6 апреля голосовать по вопросу о предоставлении права на безвизовые поездки в страны Евросоюза Украинский .

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