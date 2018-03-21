Євродепутати підтримали зміни в директиві, яка ускладнить будівництво “Північного потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Депутати Європарламенту у середу підтримали зміни до газової директиви, яка розширює внутрішні закони енергетичного ринку блоку для офшорних газопроводів, таких як російський газопровід в обхід Україні "Північний потік-2", передає УНН з посиланням на Reuters.
Депутати Комітету з промисловості, досліджень та енергетики Європейського парламенту (ITRE) проголосували 41 голосами на підтримку пропозиції Європейської Комісії. "Проти" проголосували 13 депутатів, ще 9 від голосування утрималися.
Зазначається, що голова парламентського комітету Єжи Бузека, чий звіт ухвалили євродепутати, тепер почне переговори з країнами Європейського Союзу щодо остаточної версії оновлених положень.
Як повідомляється, зміни в положення Єврокомісія запропонувала в листопаді 2017 року. Зокрема, мова йде про те, щоб на всі газопроводи, які перш за все імпортують сировину, поширювалася дія законодавства ЄС — Третього енергетичного пакета.
Нагадаємо, у держдепартаменті США попередили компанії, які прагнуть співпрацювати з енергетичним сектором РФ, зокрема, будувати газопровід “Північний потік-2”, про загрозу запровадження проти них санкцій.
Як повідомляв УНН, у лютому минулого року Польща відновила свій тиск на Європейську комісію, аби вона не надавала пільгових умов для будівництва другої гілки “Північного потоку”. Позицію Польщі підтримали, зокрема, Данія, Швеція, Литва і Румунія. На цьому також наполягала група впливових євродепутатів, що займаються енергетикою і промисловістю. У зв’язку з цим вони надіслали листи до Мальти, що головувала в ЄС. Документ було створено за ініціативи голови Комісії з питань енергетики і промисловості Єжи Бузека від імені депутатів з різних країн та фракцій.