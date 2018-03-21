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Евродепутаты поддержали изменения в директиве, которая усложнит строительство "Северного потока-2"

Евродепутаты поддержали изменения в директиве, которая усложнит строительство "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 10953 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Депутаты Европарламента в среду поддержали изменения в газовую директиву, которая расширяет внутренние законы энергетического рынка блока для оффшорных газопроводов, таких как российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2", передает УНН со ссылкой на Reuters.

Депутаты Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Европейского парламента (ITRE) проголосовали 41 голосами в поддержку предложения Европейской Комиссии. "Против" проголосовали 13 депутатов, еще 9 от голосования воздержались.

Отмечается, что председатель парламентского комитета Ежи Бузека, чей отчет приняли евродепутаты, теперь начнет переговоры со странами Европейского Союза по окончательной версии обновленных положений.

Как сообщается, изменения в положение Еврокомиссия предложила в ноябре 2017 года. В частности, речь идет о том, чтобы на все газопроводы, которые прежде всего импортируют сырье, распространялось действие законодательства ЕС - Третьего энергетического пакета.

Напомним, в госдепартаменте США предупредили компании, стремящиеся сотрудничать с энергетическим сектором РФ, в частности, строить газопровод "Северный поток-2", об угрозе введения против них санкций.

Как сообщал УНН, в феврале прошлого года Польша восстановила свое давление на Европейскую комиссию, чтобы она не оказывала льготных условий для строительства второй ветки "Северного потока". Позицию Польши поддержали, в частности, Дания, Швеция, Литва и Румыния. На этом также настаивала группа влиятельных евродепутатов, занимающихся энергетикой и промышленностью. В связи с этим они направили письма в Мальту, которая председательствовала в ЕС. Документ был создан по инициативе председателя Комиссии по вопросам энергетики и промышленности Ежи Бузека от имени депутатов из разных стран и фракций.

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