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Євродепутати не стали підтверджувати справжність заяв про загрозу зриву траншу ЄС

Євродепутати не стали підтверджувати справжність заяв про загрозу зриву траншу ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Євродепутат Альберто Чіріо не став підтверджувати справжність своєї заяви про загрозу зриву траншу ЄС для України, зробленого нібито 7 березня в Європарламенті, повідомляє УНН.

Редакція звернулася із запитом до євродепутата, а також прес-служби італійської партії Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італія", представником якого А.Чіріо виступає, з проханням підтвердити справжність заяви, розміщеної на маловідомому американському інтернет-ресурсі.

А.Чіріо, як видно зі скрину, прочитав запит, але підтверджувати справжність інформації не став. Аналогічну позицію зайняла і прес-служба партії.

Тим часом міністр фінансів України Олександр Данилюк побічно спростував інформацію про загрозу зриву траншу ЄС через питання АПК. Він зазначив, що Україна очікує перший транш в рамках макрофінансової допомоги від Європейського союзу (MFA) на початку осені, а головною вимогою є автоматична верифікація електронних декларацій.

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