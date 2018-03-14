Євродепутати не стали підтверджувати справжність заяв про загрозу зриву траншу ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Євродепутат Альберто Чіріо не став підтверджувати справжність своєї заяви про загрозу зриву траншу ЄС для України, зробленого нібито 7 березня в Європарламенті, повідомляє УНН.
Редакція звернулася із запитом до євродепутата, а також прес-служби італійської партії Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італія", представником якого А.Чіріо виступає, з проханням підтвердити справжність заяви, розміщеної на маловідомому американському інтернет-ресурсі.
А.Чіріо, як видно зі скрину, прочитав запит, але підтверджувати справжність інформації не став. Аналогічну позицію зайняла і прес-служба партії.
Тим часом міністр фінансів України Олександр Данилюк побічно спростував інформацію про загрозу зриву траншу ЄС через питання АПК. Він зазначив, що Україна очікує перший транш в рамках макрофінансової допомоги від Європейського союзу (MFA) на початку осені, а головною вимогою є автоматична верифікація електронних декларацій.